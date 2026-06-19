Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B111 bei Wolgast

Wolgast (ots)

Am 19.06.2026 gegen 14:25 Uhr kam es auf der B111 zwischen den Ortschaften Pritzier und Wolgast zu einem Verkehrsunfall an dem drei PKW beteiligt waren. Dabei kam der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Nissan in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrspur ab und auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Mercedes-Benz eines 60-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Hierbei wurde der 60-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Ein hinter dem Mercedes fahrender PKW VW eines 28-jährigen Fahrzeugführers musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW Nissan zu vermeiden. Dabei kam er mit seinem PKW auf die Bankette. Die Fahrzeugführer des PKW VW und des Nissan blieben bei dem Unfall unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 63.330,-EUR.

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