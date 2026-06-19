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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt vor gefälschten Rezepten

Vorpommern-Greifswald (ots)

Im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald kam es in den letzten zwei Wochen immer wieder zu Anzeigenerstattungen wegen der Vorlage gefälschter Rezepte in Apotheken.

So kam es bereits am 04. Juni zu einem Vorfall, bei welchem ein bislang unbekannter Täter in einer Greifswalder Apotheke versuchte ein teures Medikament zu erlangen. Nachdem der Unbekannte das Rezept in der Apotheke übergab und die Räumlichkeiten mit einem Abholzettel für den Folgetag verlassen hatte, fielen der Mitarbeiterin Ungereimtheiten auf dem Rezept auf. Dies führte zu einer weitergehenden Prüfung des Rezeptes, welche wiederum dazu führte, dass die Fälschung auffiel.

Ein weiterer Sachverhalt ereignete sich am Mittwoch, 17. Juni, in einer Anklamer Apotheke. Auch dort meldete sich ein Unbekannter unter falschem Namen und gab an ein teures Medikament auf Rezept holen zu wollen. Der Täter übergab das Rezept in der Apotheke und verließ diese mit einem Abholschein. Auch in diesem Fall fiel die Fälschung im Nachgang durch eine Prüfung auf, sodass das Medikament nicht an den Täter übergeben wurde.

Am gestrigen Tag wurde zudem eine weitere Anzeige erstattet, da ein Unbekannter in einer Jarmener Apotheke versuchte ein teures Medikament nach Vorlage eines Rezeptes zu erlangen. Doch auch hier fiel die Fälschung auf, woraufhin kein Schaden entstand.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen der Urkundenfälschung und des Betruges aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Rezeptfälschungen und rät:

   -	Prüfen Sie die Verordnungen besonders sorgfältig, insbesondere 
dann, wenn diese für hochpreisige oder missbrauchsgefährdete 
Medikamente ausgestellt wurden.
   -	Achten Sie auf Unstimmigkeiten bei Stempel, Unterschrift und 
Arztangaben.
   -	Werden Sie skeptisch bei auffälligen sowie nachträglichen 
Änderungen, ungewöhnlich hohen Mengen oder Dosierungen.
   -	Prüfen Sie Rezepte sorgfältig auf Echtheitsmerkmale.
   -	Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die verordnende Arztpraxis.
   -	Prüfen Sie, wenn möglich, die Identität des vermeintlichen 
Patienten.
   -	Geben Sie das Arzneimittel nicht aus, wenn Sie eine 
Rezeptfälschung vermuten.
   -	Verständigen Sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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