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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrer ignoriert Polizei und wird gestellt

Neubrandenburg (ots)

Heute kurz nach Mitternacht ist einer Polizeistreife ein Auto in der Woldegker Straße aufgefallen. Die Beamten schalteten Anhaltezeichen ein und folgten ihm. Als der Mann das bemerkte, wurde er immer schneller und fuhr teilweise mit über 140 Stundenkilometern durch die nächtliche Oststadt. Erst als die Beamten auf einer Straße mit Doppelspur auf die Fahrbahn neben ihm auf seine Höhe fuhren, schien er endlich bereit zum Anhalten zu sein.

Nachdem er vor Ort 0,37 Promille pustete, wurde er zur Blutprobenentnahme in die Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, er trat den Heimweg zu Fuß an.

Die Polizei hat Anzeigen gegen den Mann aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt nun in dieser Sache.

Der Mann ist Deutscher.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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