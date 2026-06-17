Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Fahrer ignoriert Polizei und wird gestellt
Neubrandenburg (ots)
Heute kurz nach Mitternacht ist einer Polizeistreife ein Auto in der Woldegker Straße aufgefallen. Die Beamten schalteten Anhaltezeichen ein und folgten ihm. Als der Mann das bemerkte, wurde er immer schneller und fuhr teilweise mit über 140 Stundenkilometern durch die nächtliche Oststadt. Erst als die Beamten auf einer Straße mit Doppelspur auf die Fahrbahn neben ihm auf seine Höhe fuhren, schien er endlich bereit zum Anhalten zu sein.
Nachdem er vor Ort 0,37 Promille pustete, wurde er zur Blutprobenentnahme in die Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, er trat den Heimweg zu Fuß an.
Die Polizei hat Anzeigen gegen den Mann aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt nun in dieser Sache.
Der Mann ist Deutscher.
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