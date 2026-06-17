Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kriminalpolizeiliche Beratung auf der Leistungsschau in Torgelow

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Torgelow (ots)

Am kommenden Wochenende, 20./21. Juni 2026, wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle (KBS) bei der 34. Leistungsschau Uecker-Randow in Torgelow vertreten sein. Am Stand von Polizeihauptmeister Ronald Wings können sich Interessierte in der Zeit von 10 bis 18 Uhr darüber informieren, wie sie ihr Haus oder ihre Wohnung am besten vor Einbrechern schützen können. Den Infostand finden Sie im Außenbereich des Veranstaltungsgeländes, am Eingang der Stadthalle.

PHM Ronald Wings von der KBS Anklam wird dabei nicht nur theoretisch auf Sicherungsmöglichkeiten hinweisen, sondern auch an Schaustücken demonstrieren wie Sicherungen erfolgen können.

Wer darüber hinaus Interesse an einer individuellen Beratung zu Hause hat, kann vor Ort einen Termin mit PHM Wings vereinbaren. Der Polizist begeht im Rahmen eines solchen Termins mit Ihnen die Immobilie und kann Sie dadurch optimal beraten.

Falls Sie die Leistungsschau nicht besuchen können, aber trotzdem am Angebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle interessiert sind, können Sie sich wochentags unter der 03971 251 3506 oder an PHM Ronald Wings wenden. Alternativ können Sie auch eine Mail an kbs-anklam@polizei.mv-regierung.de senden.

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