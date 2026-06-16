Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall verursacht hohen Schaden

Greifswald (ots)

In der heutigen Nacht, 16. Juni 2026, kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 109.

Ein bislang unbekannter Mann befuhr die B 109 aus Richtung Helmshagen in Richtung Anklamer Landstraße. Auf Höhe der dortigen Ampel kam der Fahrer laut Zeugenaussagen, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In weiterer Folge fuhr er über die dortige Verkehrsinsel, stieß mit der Ampel und anschließend mit der dortigen Leitplanke zusammen, woraufhin das Fahrzeug im Graben, auf dem Dach liegend, zum Stehen kam.

Laut Zeugenangaben verließ der Fahrzeugführer anschließend verletzt und augenscheinlich alkoholisiert den Unfallort. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 80.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Unfallflucht aufgenommen. Die Unfallursache sowie die Identität des Unfallfahrers sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann wird gebeten, sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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