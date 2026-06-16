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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt auf der B109 bei Karlsburg endet mit Widerstandshandlung und Gewahrsamnahme (LK V-G)

Wolgast (ots)

Am 15.06.2026 gegen 20:15 Uhr wurde die Polizei durch Zeugen darüber informiert, dass sich auf der Bundesstraße 109, aus Greifswald kommend in Fahrtrichtung Anklam, ein Fahrradfahrer befinden soll, welcher mittig auf der Fahrbahn in Schlangenlinien unterwegs ist. Beamte des Polizeireviers Wolgast verlegten umgehend auf die B109 in Fahrtrichtung Anklam. Am Ortsausgang Karlsburg konnten sie den besagten Fahrradfahrer antreffen. Mittels Anhaltezeichen wurde der Fahrradfahrer gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte dieser ab. Im Anschluss versuchte sich der äußerst aggressive Fahrradfahrer der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Als ihn die Polizeibeamten daran hinderten, griff er diese unvermittelt an und wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Während dieser körperlichen Auseinandersetzung wurde ein Beamter leicht am Oberarm verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Im Anschluss verlegten die Einsatzkräfte mit dem Beschuldigten zur Blutprobenentnahme ins Kreiskrankenhaus nach Wolgast. Das Fahrrad verblieb ordnungsgemäß gesichert am Feststellort. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Beschuldigte ins Verhinderungsgewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Bedrohung, Beleidigung sowie Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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