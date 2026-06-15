Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 40-Jährigen aus Stralsund

Stralsund (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 40-jährigen Deutschen.

Der Mann wurde zuletzt am Montag, dem 15. Juni 2026, gegen 10:15 Uhr im Kastanienweg in Stralsund gesehen. Er befand sich dort in medizinischer Betreuung, entfernte sich im weiteren Verlauf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist er auf medizinische Versorgung angewiesen.

Ein Foto finden Sie unter folgendem Link: https://urlz.fr/vbJ5.

Der Vermisste ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und hat kurze graue Haare sowie braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er dunkel gekleidet und führte einen großen Outdoor-Rucksack mit sich.

Die Polizei fragt, wer hat Yannick Ohle seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell