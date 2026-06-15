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POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Softeisanhängers in Zarrendorf

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Softeisanhängers in Zarrendorf
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Zarrendorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (15. Juni 2026) wurde gegen 02:30 Uhr ein Softeisanhänger von einem Grundstück in der Waldstraße in Zarrendorf entwendet. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro.

Der Anhänger wurde am Abend zuvor noch für den Verkauf von Softeis genutzt. Am Morgen des 15. Juni stellte der Eigentümer fest, dass der Anhänger verschwunden war.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Softeis-Verkaufsanhänger mit eingebauten Softeismaschinen sowie weiterem Zubehör. Der Anhänger ist durch seine auffällige Gestaltung mit hellblauer Beschriftung und Aufschrift gut erkennbar (siehe beigefügtes Foto). Das amtliche Kennzeichen des Anhängers lautet NVP-IP 3.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum 15. Juni 2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, sich beim Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder sonstigen Polizeidienststelle zu melden. .

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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