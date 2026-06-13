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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B111

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 13.06.2026 gegen 14:35 Uhr ereignete sich auf der B111 zwischen den Ortslagen Pudagla und Neppermin, auf Höhe der Einmündung der K37, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 75-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Dacia von der K37 nach links auf die B111 in Fahrtrichtung Neppermin einzufahren. Dabei bemerkte er den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw BMW eines 26-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Aufgrund eines Bedienfehlers setzte sich der Dacia dennoch in Bewegung und fuhr auf die Bundesstraße. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung des BMW-Fahrers konnte eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst kam auch die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 35.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die B111 im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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