Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bootsunfall

Zarrenthin (ots)

Am 13.06.2026 gab es einen tödlichen Bootsunfall auf dem Kiessee von Zarrenthin. Gegen 14:15 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald, eine Person im Wasser treibend, welche auf Grund des Windes und dem damit verbundenem Wellengang aus dem kleinen Motorboot fiel. Die 67-jährige männliche Person konnte durch den Bootsführer aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht werden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei hat zur Klärung der genauen Todesumstände ein Ermittlungsverfahren eigeleitet.

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