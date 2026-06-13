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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bootsunfall

Zarrenthin (ots)

Am 13.06.2026 gab es einen tödlichen Bootsunfall auf dem Kiessee von 
Zarrenthin. 
Gegen 14:15 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle 
Vorpommern-Greifswald, eine Person im Wasser treibend, welche auf 
Grund des Windes und dem damit verbundenem Wellengang aus dem kleinen
Motorboot fiel.
Die 67-jährige männliche Person konnte durch den Bootsführer aus dem 
Wasser geborgen und an Land gebracht werden.
Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos. 
Der eingesetzte 
Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Derzeit gibt 
es
keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei hat zur 
Klärung der genauen Todesumstände ein Ermittlungsverfahren 
eigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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