Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Mopedfahrer
Grimmen (LK VR) (ots)
Am 12.06.2026 kam es gegen 15:30 Uhr in Reinkenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger, deutscher Jugendlicher verletzt wurde. Ein Pkw VW befuhr die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Einbiegen auf die Hauptstraße übersah die 64-jährige, deutsche VW-Fahrerin den auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden Mopedfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der Mopedfahrer prallte frontal in die linke Seite des Pkw und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Der 15-jährige wurde zu weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn von ausgestretenen Betriebstoffen war die L30 teilweise voll gesperrt.
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