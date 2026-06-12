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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Mopedfahrer

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 12.06.2026 kam es gegen 15:30 Uhr in Reinkenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger, deutscher Jugendlicher verletzt wurde. Ein Pkw VW befuhr die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Einbiegen auf die Hauptstraße übersah die 64-jährige, deutsche VW-Fahrerin den auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden Mopedfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der Mopedfahrer prallte frontal in die linke Seite des Pkw und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Der 15-jährige wurde zu weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn von ausgestretenen Betriebstoffen war die L30 teilweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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