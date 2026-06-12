Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrüger täuscht Havarie vor und bestiehlt Seniorin

Neubrandenburg (ots)

Ein Betrüger hat in der Neubrandenburger Oststadt gestern Mittag bei einer Seniorin geklingelt und eine Havarie in der Wohnung über ihr vorgetäuscht. Mit der Begründung, unbedingt möglicherweise verseuchtes Wasser durch das Öffnen ihrer Hähne im Bad herauszulassen, betrat der Mann die Wohnung der über 80 Jahre alten Frau.

Während die Frau im Bad beim laufenden Wasser stand, gab der Mann vor, noch in den Keller zu müssen, um das Wasser dort zu überprüfen. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass der vermeintliche Handwerker ihren Schmuck im Wert von etwa 300 Euro gestohlen hatte. Eine Havarie hat es nie gegeben.

Der Mann kann wie folg beschrieben werden: stämmiger Körperbau, sehr kurze Haare, er sprach akzentfrei Deutsch.

Es muss davon ausgegangen werden, dass er oder auch andere Betrüger mit dieser Masche - in möglicherweise abgewandelter Form - weiter in Neubrandenburg oder auch in anderen Teilen des Landkreises ihr Unwesen treiben werden.

Die Polizei warnt vor solchen Betrügern und bittet auch jüngere Angehörige, mit ihren älteren Angehörigen über diese Masche zu sprechen.

Betrüger sind sehr einfallsreich und würden im Zweifel auch Wasser im Hausflur verschütten, um eine echte Havarie vorzutäuschen. Und selbst dann sollten Bewohner immer erst den Hausmeister oder andere hinterlegte Ansprechpartner anrufen und erfragen, ob wirklich ein Mitarbeiter geschickt wurde. Bitte immer nur eigene Nummern anrufen und keine Nummer, die der vermeintliche Handwerker zeigt. Denn diese kann zu einem Komplizen führen.

Außerdem sollte für so eine Situation immer ein Nachbar hinzugezogen werden, damit man nicht allein in der Wohnung ist. Fremde in der Wohnung sollten auch nie unbeaufsichtigt gelassen werden, egal was sie vorgeben.

Rufen Sie bei Unsicherheit bitte die Polizei unter 110 an!

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