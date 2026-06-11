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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Imbissboot

Greifswald (ots)

Bereits am gestrigen Vormittag, 10. Juni 2026, wurde der Greifswalder Polizei gegen 08:40 Uhr der Einbruch in ein Imbissboot im Greifswalder Museumshafen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Innenraum des Bootes ein und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.

Während der Maßnahmen am Tatort wurde zudem bekannt, dass ein Stromkasten, welcher sich in unmittelbarer Nähe zum Boot befindet, beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden am Stromkasten beläuft sich auf circa 220 Euro.

Ein Zusammenhang der beiden Taten wird derzeit geprüft.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich unter der 03834 5400 an das Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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