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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach 60-Jährigem beendet

Neubrandenburg (ots)

Der 60-Jährige aus Neubrandenburg, nach dem die Polizei seit Dienstag gesucht hat, konnte in einem anderen Bundesland angetroffen werden. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen werden nun eingestellt. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise.

Wer Foto und Vermisstenaufruf zu dem Mann geteilt hat, löscht diese Angaben bitte in Eigenregie.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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