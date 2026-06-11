Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach 60-Jährigem beendet

Neubrandenburg (ots)

Der 60-Jährige aus Neubrandenburg, nach dem die Polizei seit Dienstag gesucht hat, konnte in einem anderen Bundesland angetroffen werden. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen werden nun eingestellt. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise.

Wer Foto und Vermisstenaufruf zu dem Mann geteilt hat, löscht diese Angaben bitte in Eigenregie.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell