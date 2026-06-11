Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrüger gefasst - Ermittlungserfolg der Polizei

Wolgast (ots)

Am gestrigen Tag meldete sich ein 69-Jähriger aus dem Bereich Wolgast bei der Polizei um einen Betrug anzuzeigen.

Der Mann stieß Mitte Mai auf eine Werbeanzeige im Internet, die vielversprechende Investitionsmöglichkeiten bewarb, durch welche angeblich auch schon Prominente und Politiker hohe Gewinnsummen erzielt hätten.

Nachdem der Rentner Interesse an der Annonce zeigte, wurde er von einer vermeintlichen Mitarbeiterin kontaktiert. Diese erklärte ihm, dass er 250 Euro zahlen müsse, um eine Kundennummer und anschließend Zugriff zum Kundenportal zu erlangen.

In weiterer Folge hatte der Geschädigte mit einer weiteren Mitarbeiterin Kontakt, mit welcher er das vermeintliche Investment besprach.

Knapp einen Monat später sollte sich sein Gewinn nun auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen. Für die Auszahlung der Gewinnsumme sei zuvor jedoch die Zahlung von 28.000 Euro als Sicherheit notwendig. Die Summe sollte dann am gestrigen Tag von einem Mitarbeiter der Firma abgeholt werden.

Da der 69-Jährige mittlerweile vermuteten Betrügern zum Opfer gefallen zu sein, wandte er sich noch vor der Geldübergabe an die Polizei.

Durch die gute Zusammenarbeit zwischen Revier sowie Kriminalkommissariat Wolgast, Gemeinsamer Diensteinheit von Land und Bund sowie der Kriminalpolizeiinspektion Anklam gelang den Beamten der Clou:

Der vermeintliche Mitarbeiter, welcher das Geld abholen sollte, konnte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Ukrainer, gegen den nun wegen des Anlagebetruges ermittelt wird.

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