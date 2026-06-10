Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der B109 bei Anklam

Anklam (ots)

Am 10.06.2026 gegen 10:00 Uhr kam es auf der B109 zwischen den Abfahrten Woserow und Auerose zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor, wobei der Fahrer des Traktors schwere Verletzungen erlitt.

Dabei befuhr ein 65-jähriger Deutscher mit seinem Pkw VW die B109 von Neu Kosenow kommend in Fahrtrichtung Anklam als er zwischen den Abfahrten Woserow und Auerose zum Überholen ausscherte. Dabei übersah er den von hinten bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw und scherte zügig wieder ein. Im Zuge dessen stieß er mit der Fahrzeugfront gegen das Heck des vor ihm fahrenden Traktors. Dadurch kam der 65-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 66-jähriger Fahrer des Traktors wurde durch den Aufprall nach links von der Fahrbahn gestoßen. Dabei stieß er ebenfalls gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 66-jährige Traktorfahrer schwer verletzt. Er wurde mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Traktor und am Pkw VW entstand ein Sachschaden von 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden in eigener Zuständigkeit geborgen.

Die B109 blieb zur Unfallaufnahme und Bergung für 1 ½ Stunden vollgesperrt.

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