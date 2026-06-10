Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brandstiftung in Turnhalle - Klopapierrolle in Mikrowelle

Röbel (ots)

Schreck gestern Abend für Trainer und Sportler der Turnhalle Am Gotthunskamp in Röbel: Die Anwesenden bemerkten gegen 20.30 Uhr eine Art Brandgeruch und gingen der Sache nach. In der Küche der Sportanlage fanden sie eine qualmende Mikrowelle, die durch einen Anwesenden mit Wasser übergossen wurde. Feuerwehr und Polizei wurden gerufen.

Während der ersten Maßnahmen vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Klopapierrolle in die Mikrowelle gelegt worden war und die Mikrowelle danach offenbar angestellt wurde. Die Mikrowelle wurde als Beweismittel sichergestellt.

Zwar sollen die weiteren Ermittlungen der Kripo nun klären, warum und durch wen eine solche Papprolle in der Mikrowelle war, fest steht aber aus Polizeisicht jetzt schon: Das ist kein lustiger Streich aus Neugier über die Frage, wie wohl eine "erwärmte" Klopapierrolle aus der Mikrowelle schmecken könnte. Und es wird auch nicht als coole Mutprobe oder wissenschaftliches Experiment gewertet. Immerhin waren zu der Zeit mehrere Sportler in der Halle. Daher ermittelt die Kripo nun wegen schwerer Brandstiftung.

Wer etwas Sachdienliches zu dem oder den Tatverdächtigen beitragen kann, wendet sich bitte an die Polizei Röbel unter 039931 / 8480 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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