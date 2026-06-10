Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermisste 75-Jährigen aus Stralsund
Stralsund (ots)
Am 19. Mai 2026 wurde eine leblose Frau in Klein Kedingshagen aufgefunden, die nun zweifelsfrei identifiziert werden konnte.
Bei der Toten handelt es sich um die seit dem 26. April 2026 vermisste 75-Jährige aus Stralsund.
Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt, Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.
Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.
Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
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