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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Pkw

Wolgast (ots)

Am 10.06.2026, gegen 01:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle 
Vorpommern-Greifswald der Brand eines Pkw gemeldet.
Im Garagenkomplex, in der Robert-Koch-Straße in Woldegk, geriet ein 
älterer VW Golf, aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand.
Gebäude und Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.
Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast waren 
mit zwei Löschfahrzeugen im Einsatz und brachten das Feuer unter 
Kontrolle. Das Fahrzeug brannte jedoch fast vollständig aus.
Der Kriminaldauerdienst wurde vor Ort eingesetzt und ein 
Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.
Der geschätzte Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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