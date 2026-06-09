Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Jugendlichen aus Stralsund

Stralsund (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 16-Jährigen aus Stralsund. Die Jugendliche ist abgängig aus einer betreuten Wohneinrichtung im Friedrich-Naumann-Weg in Stralsund. Zuletzt gesehen wurde die äthopische Staatsbürgerin am Abend des Mittwochs, dem 03. Juni 2026, in der Wohneinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben: - etwa 165 cm groß, schlanke Gestalt, sie trägt dunkle Haare, - kann gegebenenfalls deutlich älter wirken.

Ein Bild der Gesuchten finden Sie hier: https://bit.ly/4e9WRsv.

Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, im digitalen Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

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