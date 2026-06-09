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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pkw

Kemnitz (LK V-G) (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 08. Juni 2026, kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 26 zwischen Kemnitz und Rappenhagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-jähriger Traktorfahrer, welcher auf seinem Anhänger Kartoffeln geladen hatte, die L 26 in Richtung Rappenhagen. Kurz vor der Ortschaft Rappenhagen wich er dem verkehrsbedingt haltenden Lkw eines 67-Jährigen aus, welcher von der K 20 auf die L 26 biegen wollte. In weiterer Folge kam der Anhänger ins Schleudern und kippte, samt seiner Ladung, auf einen Pkw, welcher auf der Gegenspur ebenfalls verkehrsbedingt hielt, weil er nach links auf die K 20 abbiegen wollte.

Der 71-jährige Fahrer des Pkw zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Seine ebenfalls 71-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 31.000 Euro.

Die L 26 war für 1,5 Stunden gesperrt.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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