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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 14-jährige Jugendliche aus Trantow vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Sassen-Trantow (ots)

Die Polizei sucht nach einer 14-jährigen Jugendlichen aus Trantow, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/jtdpfja3

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 14-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen? Wer hat die 14-Jährige gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Greifswald unter der 03834 5400, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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