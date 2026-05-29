Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: 14-jährige Jugendliche aus Trantow vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Sassen-Trantow (ots)
Die Polizei sucht nach einer 14-jährigen Jugendlichen aus Trantow, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/jtdpfja3
Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 14-Jährigen.
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen? Wer hat die 14-Jährige gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Greifswald unter der 03834 5400, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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Kimberly Schätzchen
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