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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Ferienhauses in Baabe auf der Insel Rügen

PR Sassnitz (ots)

Am 14.05.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es im Ostseebad Baabe zum Brand 
eines Ferienhauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 
37-jährige Hauseigentümer im Gebäude und beheizte den Ofen, als es im
Bereich des Dachstuhls zum Brandausbruch kam. Ein Nachbar bemerkte 
das Feuer und wählte umgehend den Notruf. Der Hauseigentümer konnte 
sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Die eingesetzten Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehren aus Baabe, Sellin, Göhren und 
Middelhagen begannen umgehend mit der Brandbekämpfung und konnten so 
ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Ferienhäuser verhindern. 
Das Haus wurde durch den Brand und die Löscharbeiten jedoch so stark 
beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Der entstandene 
Gesamtsachschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt. 
Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und 
war zur Spurensuche eingesetzt. Zur Klärung der genauen Brandursache 
kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler zum
Einsatz. Dessen Untersuchung ergab einen technischen Defekt in Form 
eines Kurzschlusses als Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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