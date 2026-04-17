Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Polizei sucht nach 83-Jähriger
Waren (Müritz)/ Malchin (ots)
Aktuell sucht die Polizei nach einer 83-jährigen Seniorin. Details sowie ein Foto sind hier zu finden: https://tinyurl.com/25dzptwc
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