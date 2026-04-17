POL-NB: Polizei sucht nach 83-Jähriger

Neubrandenburg (ots) - Gestern Abend gegen 18:35 Uhr hat es auf dem Bürgersteig im Reitbahnweg - zwischen Traberallee und Weidegang - eine Begegnung zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gegeben, die für den Fußgänger mit einem Übergriff auf ihn endete. Der bisher unbekannte Täter fuhr auf dem Weg hinter dem Geschädigten mit dem Rad. Beim Vorbeifahren soll ihn mit dem Lenker berührt haben. Der 18-Jährige ...

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