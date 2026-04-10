POL-NB: Vermisste 15-Jährige in Neubrandenburg

Greifswald (ots) - Am 09.04.2026 gegen 19:00 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen und Gützkow auf Höhe der Brücke bei Alt Pansow/Dersekow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Daihatsu die A20 in Fahrtrichtung Stettin, als er durch eine auf der ...

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