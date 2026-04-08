Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Polizei sucht vermissten 88-Jährigen
Neu Gaarz (ots)
Im Revierbereich ist seit gestern Vormittag ein 88-jähriger Mann verschwunden. Der Vermisste wurde zuletzt in Neu Gaarz gesehen. Hier geht es zu den Details und einem Foto: https://tinyurl.com/33r8xv38
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