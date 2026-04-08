POL-NB: Polizei sucht vermissten 88-Jährigen

Möllenhagen (ots) - Heute Nachmittag gegen 13:45 Uhr hat ein 43-jähriger Autofahrer in Möllenhagen auf der B192 aus Neubrandenburg in Richtung Waren fahrend mutmaßlich eine rote Ampel missachtet. Er und eine 40-Jährige, die gerade aus Wendorf kommend in Richtung Lehsten die Kreuzung queren wollte, stießen zusammen. Der 43-Jährige kam mit - nach aktuellem Stand - leichten Verletzungen in die Klinik. Sein Auto musste ...

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