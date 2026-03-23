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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 15-jähriger aus Sassnitz vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Sassnitz (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus Sassnitz. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://is.gd/H0kT9R .

Alle Suchmaßnahmen der Polizei, führten bislang nicht zum Auffinden des Jugendlichen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 15-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Jugendlichen machen? Wer hat den 15-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Sassnitz unter 038392-3070, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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