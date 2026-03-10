PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stellt 292 Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts auf der B109 bei Greifswald fest

Greifswald (ots)

Am 07.03.2026 führten Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Anklam zwischen 07:00 und 18:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen an der B109 in Diedrichshagen bei Greifswald durch.

Insgesamt wurden 3.769 Fahrzeuge gemessen, wobei 292 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden bei denen sich Autofahrer innerorts nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hielten. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von den 292 betroffenen Fahrzeugführern waren 108 Autofahrer mit mindestens 76 km/h oder mehr bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Den Höchstwert erreichte ein Pkw-Fahrer, der mit rund 101 km/h durch den Ort fuhr. Ihm drohen nun zwei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle nochmals eindringlich an alle Autofahrer, sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr und stellt ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko dar.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

