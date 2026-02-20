Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 45-jähriger Mann aus Neubrandenburger Klinikum vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Neubrandenburg (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem 45-jährigen Herrn aus dem Klinikum Neubrandenburg, welcher dringend medizinische Hilfe benötigt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://is.gd/jYSTMi

Alle Suchmaßnahmen der Polizei, führten bislang nicht zum Auffinden des Herrn. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 45-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Herrn machen? Wer hat den 45-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Neubrandenburg unter 0395-5582 5224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

