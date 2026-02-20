PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 45-jähriger Mann aus Neubrandenburger Klinikum vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Neubrandenburg (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem 45-jährigen Herrn aus dem Klinikum Neubrandenburg, welcher dringend medizinische Hilfe benötigt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://is.gd/jYSTMi

Alle Suchmaßnahmen der Polizei, führten bislang nicht zum Auffinden des Herrn. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 45-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Herrn machen? Wer hat den 45-Jährigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Neubrandenburg unter 0395-5582 5224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 14:21

    POL-NB: Abschlussmeldung: großangelegte Suchaktion auf der Insel Hiddensee

    Insel Hiddensee (ots) - Seit dem 19. Februar 2026, gegen 18 Uhr, lief auf der Insel Hiddensee eine großangelegte Suchaktion (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6220359). Hintergrund waren aufgefundene Kleidungsstücke, die entsprechende Maßnahmen auslösten. Inzwischen hat sich die Eigentümerin der Gegenstände bei der Polizei gemeldet. Eine ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:39

    POL-NB: Körperverletzung in der Greifswalder Innenstadt

    Greifswald (ots) - Am gestrigen Abend, dem 19. Februar 2026, gegen 20:20 Uhr, wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung in der Greifswalder Innenstadt informiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein 21-jähriger Deutscher und seine Begleiterinnen in der Langen Straße an der Ecke Kapaunenstraße von einer größeren Gruppe Jugendlicher (ca. 10 Personen) aggressiv angesprochen. Nach einer kurzen ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:41

    POL-NB: Nachmeldung: Brand des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in Stralsund

    Stralsund (ots) - Die Polizei wurde am heutigen Freitag, dem 20. Februar 2026, gegen 00:30 Uhr über einen Dachstuhlbrand in der Stralsunder Mönchstraße informiert. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6220363. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung. Alle fünf Bewohner des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren