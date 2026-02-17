Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bobby-Cars aus Kita geklaut

Stralsund (ots)

Die 43-jährige Inhaberin einer Stralsunder Kita meldete am gestrigen Montag (16. Februar 2026) einen Einbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom Freitag, dem 13. Februar 2026, 14:00 Uhr, bis zum Montag, dem 16. Februar, 07:15 Uhr, Zutritt zum Schuppen der Kindertagespflege in der Gartenstraße. Aus dem Schuppen wurden zwei Bobby-Cars entwendet. Es entstand ein Stehlschaden von etwa 170,00 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell