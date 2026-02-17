PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bobby-Cars aus Kita geklaut

Stralsund (ots)

Die 43-jährige Inhaberin einer Stralsunder Kita meldete am gestrigen Montag (16. Februar 2026) einen Einbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom Freitag, dem 13. Februar 2026, 14:00 Uhr, bis zum Montag, dem 16. Februar, 07:15 Uhr, Zutritt zum Schuppen der Kindertagespflege in der Gartenstraße. Aus dem Schuppen wurden zwei Bobby-Cars entwendet. Es entstand ein Stehlschaden von etwa 170,00 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

