Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Vermisster 45-Jähriger in Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots)
Seit dem 12.02.2026, um 17:00 Uhr, wird ein 45-jähriger Mann aus Neubrandenburg vermisst. Nähere Informationen unter dem Pfad: https://is.gd/emsABd
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell