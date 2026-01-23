POL-NB: Vermisste 13-Jährige in Neubrandenburg

Anklam (ots) - Am gestrigen Abend, 22. Januar 2026, meldete sich gegen 19:30 Uhr ein 13-Jähriger beim Notruf der Polizei. Kurz zuvor traf er eine ältere Dame im Anklamer Stadtpark. Da die Frau, mit Blick auf die aktuelle Witterung, nur leicht bekleidet war, sprach er sie an. Die Rentnerin erklärte dem Jungen, dass sie in der Ringstraße wohne, woraufhin der hilfsbereite 13-Jährige sie zur knapp 1,5 Kilometer entfernten, vermeintlichen Wohnanschrift begleitete. Da die ...

