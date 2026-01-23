Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Vermisste 13-Jährige in Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots)
Seit dem 23.01.2026, um 18:30 Uhr, wurde ein 13-jährige Kind aus Neubrandenburg als vermisst gemeldet. Nähere Informationen unter dem Pfad: https://is.gd/IlQiPE
