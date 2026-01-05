PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei fragt nach Hinweisen zu vermisster 16-Jähriger

Röbel/Neubrandenburg (ots)

Die Polizei bittet aktuell um Hinweise aus der Bevölkerung im Zusammenhang mit einer 16-jährigen Vermissten. Details zu der Jugendlichen sowie ein Foto sind unter folgendem Link zu finden:

https://tinyurl.com/336u2zwk

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

