POL-NB: Polizei fragt nach Hinweisen zu vermisster 16-Jähriger

Lehsten/B194 (ots) - Heute Morgen gegen 08.30 Uhr wollte ein 30-Jähriger an der Kreuzung aus Richtung Lehsten auf die B 194 fahren und hat dabei mutmaßlich die Vorfahrt einer 22-Jährigen übersehen, die mit ihrem Auto bereits auf der Bundesstraße fuhr. Die junge Frau versuchte noch, zu bremsen und ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem hinteren Teil des Transporters nicht mehr vermeiden. Das Auto der Frau ...

