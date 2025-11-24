Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jähriger Jugendlicher

Niepars (ots)

Seit den heutigen Morgenstunden (24. November 2025, 08:00 Uhr) wird eine 12-Jährige aus Niepars vermisst.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Bild der vermissten Person ist hier zu finden: https://is.gd/Sl3kZq.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell