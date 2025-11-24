Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jähriger Jugendlicher
Niepars (ots)
Seit den heutigen Morgenstunden (24. November 2025, 08:00 Uhr) wird eine 12-Jährige aus Niepars vermisst.
Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Ein Bild der vermissten Person ist hier zu finden: https://is.gd/Sl3kZq.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell