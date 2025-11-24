PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jähriger Jugendlicher

Niepars (ots)

Seit den heutigen Morgenstunden (24. November 2025, 08:00 Uhr) wird eine 12-Jährige aus Niepars vermisst.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Bild der vermissten Person ist hier zu finden: https://is.gd/Sl3kZq.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:10

    POL-NB: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz mehrerer Funkstreifenwagen aus

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Samstagvormittag (22.11.2025) kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich Ribnitz-Damgarten zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Hinweisgeber über den Notruf eine Person gemeldet hatte, die in militärischer Kleidung unterwegs sei und zwei Pistolen in einem Holster tragen solle. In der Folge kam es zum Einsatz mehrerer Streifenwagen, die die Person ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:48

    POL-NB: Mehrere Glätteunfälle am Morgen im Osten von MV

    Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen (ots) - Glätteunfälle haben heute Morgen die Polizei im gesamten Landkreis zu Einsätzen auf die Straßen gebracht. Mit Stand 09.00 Uhr sind die Beamten neun Mal in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte ausgerückt. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, in einem Fall wurde eine ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:04

    POL-NB: Missglückte Schlüsselübergabe endet für zwei Männer mit Fahrverbot

    Stralsund (ots) - Was als einfache Verkehrskontrolle begann, entwickelte sich am gestrigen Sonntag (23.11.2025) zu einer eher ungewöhnlichen Nachmittagsbeschäftigung für die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund. Gegen 14:30 Uhr stoppten die Polizisten einen PKW auf der B 96. Der 24-jährige polnische Fahrer konnte weder eine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren