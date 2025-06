POL-NB: Öffentlichkeits Fahndung nach einem abgängigen Jugendlichen aus Anklam

Loddin auf Usedom (ots) - Am Samstagabend, dem 28.06.2025, gegen 19:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in einer Ferienwohnung in Loddin auf der Insel Usedom gemeldet. Die bereits eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 14 Einsatzkräften aus Loddin und Ückeritz vor Ort und hatten den Brand beim Eintreffen der Kräfte des Polizeireviers Heringsdorf bereits ...

