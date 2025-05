Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen aus Stralsund

Stralsund (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach der 14-jährigen Yade Molavy und der 16-jährigen Jessica Stefaniak aus Stralsund. Die beiden Jugendlichen sind abgängig aus der Wohneinrichtung "Phoenix" im Frankenwall in Stralsund. Zuletzt gesehen wurden die deutschen Staatsbürgerinnen am Vormittag des Mittwoch, dem 30. April 2025, in der Nähe des Stralsunder Bahnhofes und sind seit dem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Yade Molavy (14-jährige Jugendliche):

- etwa 160 cm groß, - schlanke Gestalt, - blonde, schulterlange Haare.

Jessica Stefaniak (16-jährige Jugendliche):

- etwa 165 cm groß, - schlanke Gestalt, - Arme vernarbt, Nasenpiercing, - blondgefärbte, schulterlange Haare, - dunkel gekleidet.

Bilder zu den Gesuchten sind hier zu finden: https://tinyurl.com/2atd5pa3.

Wer Angaben zu den abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell