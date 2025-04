POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14-jährigem Mädchen aus Malchow (LK MSE)

PHR Greifswald (ots) - Am Nachmittag des 07.04.25 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem LKW, welcher neben Sach- auch Personenschaden zu verzeichnen hatte. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 42- jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem LKW DAF in Greifswald die Ladebower Chaussee in Richtung Stralsund. Ca. 500m hinter dem Ortausgang Greifswald kam der LKW samt Anhänger hinter einer S- Kurve aus ...

mehr