POL-NB: 79-jährige Frau aus Raum Stralsund vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

PHR Greifswald (ots) - Bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Vierower Wende in Greifswald ist heute Nachmittag (25.02.2025, 16:40 Uhr) ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde durch bis dato unbekannte Täter die Fassade am Hintereingang des Gebäudes in Brand gesetzt, sodass bereits Teile der Fassade beschädigt wurden. Außerdem drohte das Feuer auf ...

mehr