POL-NB: Vermisster 74-Jähriger in Waren

PHR Waren (ots) - Am 12.12.2024 gegen 05:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand einer Möbelmanufaktur in einem Gewerbegebiet in Waren (Müritz) informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte bereits ein Teil des Gebäudekomplexes. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden eingesetzt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Nach derzeitigen Kenntnisstand befinden sich im ...

