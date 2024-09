POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-jähriger Frau

PR Ueckermünde (ots) - Am 14.09.2024 gegen 13:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad der Marke "Scott" die L31. Nach derzeitigen Ermittlungsstand übersah er in der Ortlage Leopoldshagen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Transporter und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und erlitt schwere, jedoch nicht ...

