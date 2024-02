POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jähriger Frau aus Stralsund - die Polizei bittet um Mithilfe

Neubrandenburg (ots) - Am 11.02.2024 gegen 10:40 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über einen Küchenbrand in der Einsteinstraße in Neubrandenburg ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei stellten vor Ort fest, dass durch einen technischen Defekt der Herd in der Küche Feuer gefangen ...

mehr