POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 43-jährigen Mann im Bereich Stralsund

Pasewalk - LK V-G (ots) - Am 12.06.2023 um 18:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Kradfahrer mit seiner Ducati die K91 aus Richtung B104 in Richtung Krugsdorf. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Dacia bog nach rechts auf die K91 aus Richtung Neu-Polzow kommend ein, um anschließend nach ca. 10 Metern wieder nach links in Richtung Rothenburg abzubiegen. Beim ...

mehr