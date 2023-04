POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 19-Jähriger und 16-Jähriger aus Greifswald vermisst

Neustrelitz (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden ist ein bisher unbekannter Täter in Neustrelitz in ein Einfamilienhaus in der Adolf-Friedrich-Straße seeseitig (nahe Wasserturm) eingebrochen. Der Einbrecher wurde von Bewohnern überrascht und verschwand mutmaßlich auch mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Täter wird als mittelgroß beschrieben, mehr war durch die Situation nicht erfassbar. Beamte des ...

