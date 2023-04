POL-NB: Suche nach vermisstem 31-Jährigen aus Neubrandenburg

Neustrelitz (ots) - In den heutigen Morgenstunden (am 12.04.2023, gegen 07:00 Uhr) kam es an der Kreuzung Wesenberger Chaussee und Bürgerseeweg in 17235 Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge missachtete ein 47-jähriger Fahrzeugführer eine rote Ampel und kollidierte mit einer 23-jährigen Fahrzeugführerin. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Beide Fahrzeuge ...

