POL-NB: Vermisste 13-jährige Deutsche in Stralsund

Stralsund (ots) - Am 21.01.2023 gegen 21:10 Uhr kam es im Heinrich-Heine-Ring an der Kreuzung zur Prohner Straße in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw, bei welchem drei Personen leichtverletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Skoda den Heinrich-Heine-Ring aus Richtung Große Parower Straße kommend in Fahrtrichtung Grünhufer ...

