Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem 83-Jährigen - der Vermisste ist wahrscheinlich in Waren

Waren (ots)

Wie bereits mitgeteilt wurde, wird seit gestern Abend ein 83-jähriger Mann aus Neubrandenburg vermisst. Am heutigen Morgen wurde durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass das Fahrzeug des Vermissten vor einer Bäckereifiliale in der Langen Straße/Ecke Mühlenstraße in 17192 Waren/Müritz steht.

Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen im Stadtgebiet von Waren. Mögliche Anlaufadressen wurden abgeprüft. Die bisherigen Suchmaßnahmen sind erfolglos verlaufen. Auch ein Fährtensuchhund ist im Einsatz.

Die Erstinformationen samt Foto und Personenbeschreibung des Vermissten sowie Informationen zu dem genutzten Fahrzeug finden Sie unter folgendem Link:

bit.ly/3qFkIrI

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verbleib der Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell