Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen aus Demmin

Demmin (ots)

Die Polizei Demmin sucht seit den Nachmittagsstunden des heutigen 17.08.2022 nach einem 16-jährigen Mädchen aus Demmin. Sie wurde letztmalig am 17.08.2022 gegen 13:20 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Demmin gesehen und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Eine Personenbeschreibung sowie ein Foto der Vermissten sind abrufbar unter: https://bit.ly/3SZ5JFS

Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei in Demmin unter 03998/2540 oder 110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell