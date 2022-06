POL-NB: 15- Jährige vermisst

Malchin (LK MSE) (ots) - Am 24.06.2022 gegen 17.15 Uhr befuhr ein 71jährige Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) eines Pkw Volvo die B 104 in der Ortslage Malchin stadtauswärts in Richtung Stavenhagen. Noch im Stadtgebiet kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.. Der ...

