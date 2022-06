POL-NB: 81-jähriger Mann aus Pasewalk vermisst

Demmin (ots) - Am 21.06.2022 kam es gegen 14:35 Uhr in der Ortschaft Groß Methling zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus (KOM) und einem Pkw. In einer engen, schlecht einzusehenden Rechtskurve kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss prallte der Pkw vom Bus ab, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Gartenzaun. Der ...

mehr