POL-NB: 15-jähriges Mädchen aus Anklam vermisst

Sassnitz (LK VR) (ots) - Am 29.05.22, gegen 22.00 Uhr meldete ein Bürger über Notruf, dass mehrere Jugendliche einen Zigarettenautomaten in Sassnitz in der dortigen Weddingstraße. "aufgesprengt" haben sollen. Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten sieben Personen im Alter von 14 bis 20 Jahren (deutsche Staatsangehörige) festgestellt werden. Diese führten Pyrotechnik und Betäubungsmittel mit sich. ...

